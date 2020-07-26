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AÖL sonuçları ne zaman açıklanır belli oldu mu?

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Liseyi açıktan okuyan öğrencilerin girdiği AÖL sınavları sona erdi. Şimdi öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını arıyor. AÖL sınav sonuçları hakkında henüz resmi açıklama yok fakat 20 iş günü içinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL 2. dönem sınavları sona erdi. Binlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim Lisesi, 2. dönem sınavlarının soru cevapları MEB tarafından erişime açılacak. AÖL sınav sonuçları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok. Fakat daha önceki sınav sonuçları en geç 20 iş günü içinde açıklanmıştı.

AÖL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı AÖL sınavı için soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Bakanlığın, hafta içinde AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarını açıklaması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. AÖL sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.

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