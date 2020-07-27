BIST 1.196
DOLAR 6,87
EURO 8,07
ALTIN 427,39
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Metroda saçları merdivene sıkışmıştı! İşte Berfin'in son durumu

KARTAL'da metro istasyonunda saçı yürüyen merdivene sıkışan 6 yaşındaki kız çocuğunun sırtında yaralar oluştuğu ortaya çıktı. Berfin'in babası şikayetçi olacağını açıkladı.

Abone ol

Kartal'da Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nda 6 yaşındaki Berfin Demir'in saçları yürüyen merdivene sıkıştı. Çocuğun acılar içinde gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük Berfin'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Berfin Demir'i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı.


"Oynamalarına izin vermeyebilirlerdi"

Sırtında yaralar oluşan 6 yaşındaki Berfin'in babası Orhan Demir, yaşanan olayla ilgili yetkililerden şikayetçi olacağını belirtti. Demir, "Söyleyecek bir şey yok. Çocuklar burada oynuyormuş. Diğer arkadaşlarına uyup buraya gelip oynamış. Bir vatandaş düğmeye basıp çocuğu kurtarmış. Bizim üzüldüğümüz nokta, güvenlikler çocukları görüp onları uyarmamış. Bu çocuğun sırtına bir bakabilir misiniz? Makine içeri alsaydı kim ne diyecekti. Biz mağduruz. Görevliler hakkında davayı yargıya taşıyacağım. Arkadaşlarım bana söyledi. Telefon açtılar, evim yakın. Bir baktım itfaiye burada hep uğraşıyor. Bir de baktım çocuğumun saçları, boynu oraya girmiş. Durdurmuşlar, bir bayan vatandaş sayesinde kurtulmuş çocuk. Kardeşiyle beraber oynarken düşmüş. Burada görevli yok mu. Bu çocuğun burada oynamaması lazım değil mi. Güvenlik kameralarından bu çocukları görebilirlerdi. Oynamalarına izin vermeyebilirlerdi" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muş'ta Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden hainler 5 yıl sonra yakalandı
Okullar 31 Ağustos'ta açılıyor! MEB açıkladı okullarda bu uygulamalar olacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Mersin Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 asker şehit oldu, 27 yaralı var
Beckham'ın takımı Inter Miami Falcao'nun formalarını satışa çıkardı
Mersin şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Mehmet Muş Kılıçdaroğlu'na sordu: Bu dostlar kim
AÖL sonuçları ne zaman açıklanır belli oldu mu?
Düzce'de 1'i kadın 2 kişi su içme bahanesiyle yaşlı kadına saldırdı
DGS sınav yerleri belli oldu mu 2020 DGS ne zaman?
İsrail'den Lübnan'a saldırı! Kafarşuba bölgesini hedef aldı
Arefe günü öğleden sonra tatil mi 2020 bayram tatili kaç gün oldu?
Yorumlar