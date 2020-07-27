Gazeteci Mehmet Ali Kışlalı’ya veda

Bombalı bir suikast ile öldürülen eski Kültür Bakanı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın da ağabeyi ve Türkiye basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci Mehmet Ali Kışlalı (87) hayatını kaybetti.

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Ankara’da 87 yaşında vefat eden, Türk basın tarihinin duayen isimlerinden gazeteci-yazar Mehmet Ali Kışlalı dün törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Kışlalı 21 yıl önce bombalı suikaste kurban giden eski Kültür ve Turizm Bakanı yazar Ahmet Taner Kışlalı’nın ağabeyi, gazeteciler Hıncal Uluç ve Öcal Uluç’un da kuzeniydi.

MEHMET Ali Kışlalı için dün ikindi vakti Kocatepe Camisi’nde düzenlenen törene oğlu Murat, gelini Ebru ve eşi Nilüfer Kışlalı başta olmak üzere yakınları ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Mehmet Ali Kışlalı, 1933 yılında Kilis’te doğdu. 1953 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Kışlalı, 1960 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe üniversite yıllarında adım atan Kışlalı, 1957 yılına kadar Zafer, 1960 yılına kadar da Yenigün gazetesinde çalıştı. Mezuniyetinin ardından 1966 yılına kadar Milliyet, sonra da Tercüman ve Hürriyet gazetelerinde görev yapan Kışlalı, Ertuğrul Özkök, Hıncal Uluç, Emre Kongar, Avni Özgürel, Mehmet Tezkan gibi birçok ismi gazeteciliğe kazandıran basın tarihinde de özel bir yeri olan dönemin en ünlü haftalık dergisi Yankı’yı çıkarttı.

Ödüllü gazeteci

İngilizce ve Fransızca bilen Kışlalı, 1962’den sonra aynı zamanda The New York Times, Daily Telegraph ve Time gazete ve dergilerinin Türkiye temsilciliği ve muhabirliğini de yaptı. 1990’lı yıllarda Tercüman’da yazılar yazan Kışlalı, İhlas Haber Ajansı’nın Ankara temsilciliğini de üstlendi. 12 yıla yakın süre Radikal gazetesinde yazarlık yapan ve mesleğinde birçok ödül alan Kışlalı, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili yazı ve yorumlarıyla bu konudaki önemli bir uzmanlık alanının da mimarlarından oldu. Sovyet Rusya ve Birleşmiş Milletler (1965) ve Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma (1996) gibi kitapların da yazarı olan Kışlalı iki çocuk babasıydı.

Acımasız öğretmen

Hıncal Uluç 3 yıl önce kaleme aldığı “Gazetecilikte bir anıt.. M. Ali Kışlalı” başlıklı yazısında kuzenini şöyle anlatıyordu: “Abim Öcal ve ben mesleğe 60 yıl önce, Yeni Gün gazetesinde başladık.. Kuzenimiz M. Ali Kışlalı’nın yanında.. Temel eğitimi orda aldık. Yüksek lisansı ise gene Kışlalı’nın çıkardığı “Yankı Okulu”nda yaptık.. O okuldan kimler kimler mezun oldu, saysam bitmez.. Ama orada yetişenlerin hemen hepsi bugün çok ünlü birer gazeteci. En büyük gazeteleri yönettiler.. En müthiş dergileri, en popüler gazeteleri çıkardılar. En okunan yazarlar oldular.. Hepsinin meslek diplomasının altında ‘M. Ali Kışlalı’ imzası vardı çünkü.. Kışlalı, gazeteciliği teorik değil, iş başında öğretiyordu... Kışlalı, haber, yazı nasıl yazılır, çok iyi öğrenmiş, öğrendiklerini de bize fazlasıyla öğretmişti. Ama öğretirken çok acımasızdı..”

‘Sağlam dimdik ahlaklı bir adamdın'

Ahmet Taner Kışlalı’nın kızı Dolunay Kışlalı Edis de amcasının ardından şu satırları kaleme aldı: “Amcam benim, ailemizin en büyüğü ve direğiydin hep. Benim özelimdeyse sırdaşım ve akıl hocam... Sapasağlam dimdik ahlaklı bir adamdın. Umarım şimdi biraz dinlenirsin ve ardından çok gözyaşı döktüğün kardeşlerine kavuşursun...”