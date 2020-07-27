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Samsun Bafra’da orman yangını

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'un Bafra ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Orman işçileri ve itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

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SAMSUN'un Bafra ilçesine bağlı Burunca Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazözlerle yangına müdahaleye başlarken, destek için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını, söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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