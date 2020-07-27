Türkiye'nin gıda devi Dardanel'in fabrikasında 14 günlük korona karantinası

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken Çanakkale'de Dardanel şirketine ait fabrikada 14 günlük gözetimli karantina kararı alındı. İşçiler akşamları fabrika sahasındaki konaklama yerlerinde kalacak.

Abone ol

Çanakkale’de Dardanel Önentaş Gıda’ya ait fabrika için karantina kararı alındı. Şirketin bugün KAP’a yaptığı açıklamada, “Bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır” denildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimizin Çanakkale’deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.

Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır.”

Kararın Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda alındığı, çalışanların işlerine devam edeceği, akşam ise fabrika sahasındaki konaklama yerlerinde kalacağı öğrenildi

Dardanel'den açıklama

Konu hakkında şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin Çanakkale tesisinde Covid-19 pandemisine karşı çalışan sağlığına yönelik alınan tedbirlerin sıkı şekilde takip edildiği ve uygulandığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bugüne kadar çalışan sağlığını birincil öncelik olarak gören bir şirket olarak, Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte, gerek üretim tesislerimizde gerekse ofis alanlarımızda gerekli tüm tedbirleri hızlıca devreye aldık.

Bugün de bu tedbirleri ilgili sağlık otoritelerinin koordinasyonunda; çalışanlarımıza, şehrimize, ülkemize ve tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak uygulamayı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın ve dolayısıyla ailelerinin sağlığı açısından, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle kapalı devre çalışma sisteminin tedbir amaçlı olarak uygulama kararı aldık.

Farklı kurum, kuruluş ve sektörlerde uygulanan bu tedbirlerle amacımız; çalışanlarımızın ve yakınlarının sağlığını korumak, bölgemizde sürdürülen pandemi mücadelesine en üst düzeyde destek sunmaktır. Bu süreçte çalışanlarımızın konforu için tüm detaylar düşünülmüş olup; kendilerinden ayrılamayacak yakınları olan çalışanlarımızın bu süreci yakınlarıyla birlikte geçirebilmeleri için de en uygun ortam sağlanmıştır.

Söz konusu tedbirlerin Çanakkale ilimizdeki ilgili sağlık birimlerinin koordinasyonunda alındığını ve bu süre boyunca Dardanel tesislerinde üretim faaliyetlerinin devam edeceğini de özellikle ifade etmek isteriz.