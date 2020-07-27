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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü!

MERSİN'in Anamur ilçesinde İsmet Ateş, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Ateş ile kayınvalidesi Şule B.'yi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son kan donduran haber Mersin'den geldi.

İsmet Ateş, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Ateş ile kayınvalidesi Şule B.'yi, çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Suç aleti ile yakalandı

Şüpheli, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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