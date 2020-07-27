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Tekirdağ'da cinsel istismar zanlısı isyanı! Kadını evine kadar izleyip...

TEKİRDAĞ'da bir kadını önce sözlü taciz eden ardından evine kadar takip edip cinsel istismar girişiminde bulunan zanlı savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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Tekirdağ’da iddiaya göre, E.Ö. isimli kadın parkta B.A.’nın sözlü tacizine uğradı. Sözlü tacizinin ardından kadını evine kadar takip eden B.A., apartman girişinde E.Ö.’ye cinsel istismar girişiminde bulundu. E.Ö.’nün bağırması üzerine evden çıkan abisi M.Ö., kardeşini taciz eden zanlıyı darp etti.

Serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, B.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette avukat eşliğinde ifadesi alınan taciz zanlısı, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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