İstanbul'da jigolo çetesine operasyon! 9 milyon lira tokatlamışlar

Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtiliyordu. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, şebeke kadın üyesi tarafından aranıyordu.