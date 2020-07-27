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Bakan Albayrak'tan FİKKO için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, FİKKO toplantısında İstanbul Finans Merkezi ile ilgili yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve yol haritasının belirlendiğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak FİKKO toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

"Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir.

Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır."

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