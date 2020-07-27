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FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda hücre evinde saklandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DENİZLİ'de polisin FETÖ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen kişileri yakalamak için cumartesi günü operasyon düzenledi. Örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgularının ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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