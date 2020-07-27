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Mircea Lucescu 4 gün önce teknik direktörü olduğu Dinamo Kiev'den istifa etti.

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Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü olduktan 4 gün sonra istifa ettiğini açıkladı.

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Mircea Lucescu, 4 gün önce teknik direktörü olduğu Dinamo Kiev'den istifa etti.

Deneyimli teknik direktör, taraftar baskısı nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı.

Lucescu, uzun yıllar boyunca Dinamo Kiev'in ezeli rakibi Shakthar Donetsk'i çalıştırmıştı.

Romanyalı teknik direktör, "Maalesef Dinamo Kiev'den ayrılmaya karar verdim. Taraftarların bu şekilde düşmanca yaklaştığı bir yerde çalışmam mümkün değil. Ben korkak biri değilim. Bunu Galatasaray'dan Beşiktaş'a veya Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e giderek göstermiştim. Ancak kendi taraftarlarımın bana hakaret etmesini kabul edemem" diye konuştu.

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