Gaziantep'te koronavirüs salgını önlenemeyince Valilik yeni yasak koydu! Mezarlık yasağı

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep’te Perşembe-Cuma-Cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır" dedi. Düğünler de 2 saatle sınırlandırıldı

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında sağlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kıymetli hemşehrilerimiz kurallara uymadığımız müddetçe tehlikeden uzaklaşmamız mümkün değil” denildi.

Gaziantep Valisi Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın hastalıktan dolayı kentte perşembe, cuma ve cumartesi günleri mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti.

Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep’te Perşembe-Cuma-Cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır.



Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup ayrıca kına,çeyiz, vb. törenler yapılmayacaktır.



Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir. https://t.co/6WsnH7vaxa — Davut GÜL (@gul_davut) July 27, 2020

Düğünler azami 2 saat sürecek

Vali Gül, bir diğer paylaşımında da düğünlerle ilgili getirilen kısıtlamayı duyurdu. Düğünlerin azami 2 saatle sınırlandırıldığını duyuran Vali Gül paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup ayrıca kına, çeyiz, vb. törenler yapılmayacaktır.

* Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir.

Bakan Koca'nın "En çok artış olan iller" listesindeydi

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır” demişti.