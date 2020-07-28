Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Resmi gazetede yayanlanan kararla Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyalar ücretsiz olacak. Bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.

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Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.