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Piyasalarda olağanüstü hareketlilik! Dolar aniden yükseldi, euro ve altın zirve yaptı

Akşam saatlerinde 6.96 lirayı aşan dolar, bu seviyede tutunamayarak yeniden 6.90'ın altına geriledi. Dolar/TL yeni güne 6.8815'ten başladı.

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Dün gece 8.2178 ile yeni zirvesini göre Euro/TL sabah saatlerinde 8.07 ile başladı. Gram altın ise akşam saatlerinde 436 lira ile rekor düzeye yükseldi.

Piyasalarda hareketlilik

Dün akşam kurlarda olağanüstü hareketler yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken TL'de ani ve sert bir değer kaybı yaşandı.

Dolar dün akşam saatlerinde kısa bir süreliğine 6.96 lirayı aştı. Ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Dolar/TL yeni güne ise 6.88'den başladı. Euro ise dün akşam TL karşısında 8.2178 ile yeni tarihi zirvesini gördü ancak bu seviyede çok kısa bir süre kaldı. Euro/TL yeni güne 8.07'den başladı.

Gram altında rekor 

Dün altının ons fiyatı 1.944 dolar ile rekor kırarken, akşam saatlerinde kurlardaki yükselişle gram altın 436 lira ile TL bazında yeni zirvesini gördü. Sabah saatlerinde ise 430 liraya geriledi.

Altın fiyatları 28 Temmuz
  • Gram altın fiyatı / alış: 428,96 - satış: 429,09
  • Çeyrek altın fiyat / alış: 703,10 - satış: 711,60
  • Yarım altın fiyatı / alış: 1.402,90 - satış: 1.422,50
  • Cumhuriyet altını fiyatı / alış: 2.805,70 - satış: 2.834,00

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