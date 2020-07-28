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İzmir’de başsavcı vekili Ömer Akıncı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

İZMİR’de, Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, saat 01.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akıncı’nın vefatı yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Akıncı’nın cenazesinin, Çarşamba günü Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akıncı'nın ölümüne ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı dilerim."

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