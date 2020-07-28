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ABD, Dedeağaç'ta deniz ve hava üssü kurdu Lozan'a göre askersiz olması gerek

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşı emellerine ulaşamayan Yunanistan, şimdi de askersiz olması gereken Dedeağaç’ta ABD’ye üs verdi. ABD, buradan Bulgaristan ve Romanya’daki üsleri arasında bağlantı sağlayıp boğazları baypas etmiş olacak. Bazı uzmanlar, gelişmeyi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile Türkiye'yi güneyden kuşatma planı akamate uğrayan ABD'nin, Türkiye'yi yeni kuşatma projesi olarak değerlendirdi.

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ABD ve Yunanistan, boğazları devre dışı bırakacak bir projeye imza attı. Lozan Barış Anlaşması'na göre, asker bulunmaması gereken, Türkiye sınırı yakınlarındaki Dedeağaç bölgesinde Amerikan deniz ve hava üssü açıldı.

Çarşamba günü, Dedeağaç'a 101. ABD Hava İndirme Tümeni'ne ait Skorsky helikopterler ile askeri araçlar ve mühimmat indirildi. Üs perşembe günü resmi törenle açıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; törene, Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD'nin Atina Büyükelçisi Goeffrey Pyatt ve Dedeağaç'ta konuşlu Yunan 12. Mekanize Piyade Tümeni'nin Komutanı katıldı.

Yalım: Yunanistan ve ABD, Lozan Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ediyor

Üsse getirilen helikopterler cumadan itibaren Romanya'daki eğitim alanına uçtu. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, gelişmeyi "Yunanistan ve ABD, Lozan Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ediyor" diye değerlendirdi.

Uzmanlardan kuşatma planı  yorumu

NATO tatbikatları bahane edilerek uzun süredir Dedeağaç'a ciddi silah yığınağı yapan ABD, aynı zamanda stratejik limanın özelleştirmesini talep ederek burayı askeri üs haline getirmeyi planlıyor. ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması Lozan Antlaşmasına aykırı diyen uzmanlar, "Dedeağaç sınırdan askersizleştirilmesi gereken 30 km alan içerisinde yer alıyor. Batı Trakya Türklerinin yerleşik olduğu ve Yunanistan tarafından özerklik haklarının 100 yıldır gasp edildiği bu hassas bölgeye, Lozan'ı hiçe sayarak bir ABD üssü kurdurmak ve Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe ile Türkiye’nin arasına adeta askeri tampon oluşturmak, manidar bir girişimdir" yorumunda bulundu.

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