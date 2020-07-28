Esenyurt'ta yangın! Anneanne ve torunu hayatını kaybetti

ESENYURT'ta sabah saatlerinde bir binada çıkan yangında bodrum katındaki anneanne ve torunu hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta 07.30 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.