Esenyurt'ta yangın! Anneanne ve torunu hayatını kaybetti
ESENYURT'ta sabah saatlerinde bir binada çıkan yangında bodrum katındaki anneanne ve torunu hayatını kaybetti.Abone ol
Esenyurt'ta 07.30 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.