Adana'da ATM kartını yutunca yaptığına bak

ADANA'da ATM kartını yutan A.İ. içeride yetkili olduğunu düşündü. Önce cama vuran şahıs birinin çıkmadığını görünce eline aldığı taşla camı kırdı. İfadesinde bunu yetkili gelir diye yaptığını söyleyen A.İ., kimse gelmeyince kendini polise ihbar etti.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.İ. para çekmek için ATM’ye kartı soktu. Ardından ATM kartı yuttu. Bunun üzerine A.İ. önce bankanın kapısını çaldı daha sonra da yerden aldığı taş ile bankanın camını kırdı.

Bankanın camını kıran A.İ. kendini polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, şahsın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"Camı kırdım yetkili gelir diye, kimse gelmeyince.."

A.İ. polise verdiği ifade,” ATM kartını yuttu. Cama vurdum kimse çıkmadı. Daha sonra taşla camı kırdım, yetkili gelir diye. Kimse gelmeyince kendimi polise ihbar ettim.” dediği öğrenildi.