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Tokat'ta yol verme kavgası kanlı bitti 2 ölü 4 yaralı

Niksar ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde ikamet eden iki kardeş İsmet Özyurt (43) ile Serkan Özyurt (35)i ile akrabaları olan İ Ö. (62) ve oğlu S. Ö arasında iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu her iki tarafın bir birine ateş açtı.

İki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti 

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada ağır yaralanan İ.Ö Niksar Devlet Hastanesine hafif şekilde yaralanan G. Ö (28) , B. Ö (13) ile K. Ö. (16) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

S.O jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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