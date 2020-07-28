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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Tarihi zirveyi gördü

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Altın fiyatlarındaki rekor serisi devam ediyor. Küresel piyasalarda 9 yıllık rekorunu kıran altının ons fiyatı bugün de 2 bin dolar sınırına kadar yükseldi.

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1.921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıkıp yeni rekoruna ulaşmıştı.

Gece de devam eden alımlar altını 1.980 dolar ile yeni rekor seviyeye taşıdı. Altın daha sonra gelen satışlarla 1.947 dolara indi.

Fed'in bu haftaki toplantısı

Yatırımcılar Fed'in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit edeceğini ve belki de uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumacağının işaretini vereceğini bekliyor. Bu beklentiler altını bir haftadan kısa sürede 130 dolar yukarı taşıdı.

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