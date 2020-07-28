Tatilciler dikkat! Serinlemek isterken bu hastalığa yakalanabilirsiniz

Uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı.

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Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen ve gözdeki şeffaf doku ile göz kapaklarının içinin iltihaplanarak kanlanmasına yol açan konjonktivit hastalığı, özellikle 7- 15 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor.



Henüz bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiş çocuk yaştaki kişilerin enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunun altını çizen Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, "Özellikle 7-15 yaş arası çocuklarda immün sistemin tam olarak gelişmemesi ya da herhangi bir nedenden dolayı enfeksiyon riskinin fazla olduğu durumlarda kullanılacak kimyasallardan dolayı havuz konjonktiviti hastalığıyla her yıl bu aylarda karşılaşıyoruz" diyerek tatile gidecekleri uyardı.

'Denize girmek daha güvenli'

Denize girmenin havuza göre daha güvenli olacağını dile getiren Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, "Çünkü deniz suyunun çözeltisi ve ortam bir çeşit antiviral ajan gibi bir takım koruyucu kimyasal mekanizmaları sağlayabiliyor. Eğer havuzda da bu sefer antiviral ajanları ve antiviral ortamı sağlamak için aşırı bir klorlama veya başka kimyasal kullanımları olursa havuz konjonktiviti ile karşılaşabiliriz. Bu yüzden bu sene özellikle havuzların kullanımında ekstra alınacak önlemler Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu tarafından bütün illere genelde olarak gönderildi. Dikkat etmek ve bu kurallara uymak oldukça koruyucu olacaktır" dedi.