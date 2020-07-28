CHP'nin 'başörtülü atom karıncası' Sevgi Kılıç kimdir? Ne iş yapıyor

CHP kurultayında bir ilke imza atarak Parti Meclisi'ne giren ilk başörtülü isim olan Avukat Sevgi Kılıç'a neden 'atom karınca' deniliyor? Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcısı yapılacak mı? Kılıç başka partiden mi transfer?

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda bir ilke imza atıldı ve başörtülü bir isim olan Sevgi Kılıç Parti Meclisi'ne girdi. Tebrikleri kabul etmekten ve konuşmaktan sesi kısılan Sevgi Kılıç, "Ben uzun süredir CHP’de hizmet veriyorum. Örgütüm beni çalışkanlığım nedeniyle atom karınca olarak bilir” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sevgi Kılıç'ı Genel Başkan Yardımcısı yapıp yapmayacağı merak konusu.

Kurultayda 365 delegenin oyunu alarak kadın ve gençlik kotasından Parti Meclisi’ne (PM) giren avukat Sevgi Kılıç, başörtüsüyle anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ben başörtülü olarak kategorize edilmeye ya da herhangi bir farklı biçimde; din, dil, ırk diye kategorize edilmeye karşıyım” dedi.

Kılıçdaroğlu 1 ay önce teklif etmiş

1 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine teklifte bulunduğunu belirten Sevgi Kılıç, “Sayın Genel Başkanımız gençlerin çalışmalarını bildiği ve onları desteklediği için benim gibi gençleri anahtar listeye aldı. Sayın Genel Başkan’ın takdiriyle listeye girdim, örgütümüz de beni destekledi” diye konuştu.

Sevgi Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte...

Başörtülü olduğu için mi transfer edildi?

Başörtülü olması nedeniyle “Sonradan mı transfer edildi, yoksa kökten mi CHP’li” tartışması yapılan Sevgi Kılıç, aileden CHP'li bir isim. Amcası da bir dönem önce Beykoz’da CHP’den belediye meclis üyeliği yapmış. Kendisi de öğrenciliğinde okul sorumluluğunu üstlenmiş, avukat olduktan sonra da CHP Beykoz teşkilatında görev almış.

Teşkilatta 'atom karınca' olarak bilinirim

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin başörtülü olması nedeniyle bir zorluk yaşayıp yaşamadığını sorduğu Sevgi Kılıç, "“Kadınları başörtülü, başörtüsüz diye kategorize etmek kadınlara en büyük zararı veriyor. Kadınları başörtülü, başörtüsüz, dil, din, ırk diye ayırmak daha sonra kadına şiddete kadar dönecek zararlar veriyor. Bunu doğru bulmuyorum. Ben uzun süredir CHP’de hizmet veriyorum. Örgütüm beni çalışkanlığım nedeniyle atom karınca olarak bilir” dedi.