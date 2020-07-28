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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Google'dan koronavirüs tedbiri! 2021 yazına kadar uzattı

Google, koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma kararı verdi.

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Konuya ilişkin şirket çalışanlarına e-posta gönderen Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, "Ofiste olması gerekmeyen görevler için küresel gönüllü evden çalışma seçeneğimizi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

200 bin çalışanı etkileyecek

Evden çalışma deneyimlerinden hala çok şey öğrendiklerini belirten Pichai, bu deneyimden öğrendiklerinin Google'ın gelecek çalışma yaklaşımında kullanılacağını kaydetti.

Google'ın söz konusu kararının yaklaşık 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanın hemen hemen tamamını etkileyeceği belirtiliyor.

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