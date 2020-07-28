2 vatandaşı bıçaklayan Suriyeli Ankara'da yakalandı!

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde 2 kişiyi yaralan Suriye uyruklu A.U. yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “27 Temmuz 2020 günü saat 22.00 sıralarında ilimiz Çubuk ilçesinde 1 vatandaşımızın kesici aletle, 1 vatandaşımızın ise künt cisimle yaralandığı olayla ilgili olarak, şüpheli Suriye uyruklu A.U. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmiştir” ifadeleri yer aldı.