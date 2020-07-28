ÖSYM AİS 2020 giriş şifresi nasıl alınır, şifremi unuttum ne yapabilirim?

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Öğrenciler üniversite tercih işlemlerini online olarak ÖSYM AİS üzerinden yapacak. Peki AİS girişi nasıl yapılı, AİS 2020 giriş şifresi nasıl alınır, şifresini unutan ne yapmalı?

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Üniversite sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS sınav sonuçlarını öğrenen ve sınav puanlarını öğrenen öğrenciler şimdi tercih maratonunu bekliyor. YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler YKS tercih işlemlerini AİS üzerinden şifre alarak yapacak. Peki ÖSYM AİS ekranına nasıl girilir, nasıl şifre alınır?

AİS giriş sayfası, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası olarak biliniyor. AİS'in tam açılımı Aday İşlemleri Sistemi. Adaylar AİS'e T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.

AİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin yapacağı herhangi bir sınava girmek için başvuru merkezine giden adaylara Başvuru Onay Belgesi ile birlikte Geçici Şifre veriliyor. Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve bu şifre ile ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabiliyor ancak verilen şifre geçici olduğundan adayın mutlaka ilk girişte şifresini değiştirmesi gerekiyor. Güvenli şifre oluşturmak için belirlenecek olan şifre içerisinde küçük/büyük harf, özel simge ve rakamların da olduğu 8 ila 14 karakter arasında seçim yapılması gerekiyor. Ayrıca hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için şifrelerin kesinlikle bir başkası ile paylaşılmaması da adaylara yapılan en önemli duyurulardan.

AİS ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Şifre değişikliği için tekrar T.C. Kimlik numarasınız ve geçici şifrenizi giriniz. Kalıcı olacak şifrenizi “Yeni Şifre” bölümüne giriniz. Şifre için harf ya da rakam olması fark etmez. Ancak en az 6 karakterli olması gerekir. Daha sonra güvenlik sorusu olarak verilen seçeneklerden birini seçiniz ve alt satırdaki “Güvenlik Sorusu Cevabı” bölümüne cevap yazınız.“Şifre Değiştir” seçeneğini tıklayınız.Güvenlik sorunuzun cevabını unutursanız sisteme giriş yapamadığınızda tekrar ÖSYM Merkezlerinden geçici şifre almanız gerekir.

AİS ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİ ŞİFRE NASIL ALIRIM?

AİS giriş şifresini unutan adaylar herhangi bir sınav başvuru merkezine müracaat ederek yeni şifre talebinde bulunabiliyorlar. Görevliye ödenecek olan 2 TL karşılığında sadece bir kaç dakikalık işlem sonrasında yeni bir şifre alınabiliyor. ÖSYM aday portal şifresini hatırlamayan adaylar, portal.osym.gov.tr adresinde yer alan şifre hatırlatma mekanizmalarından birini kullanarak problemlerini giderebilirler.

AİS ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

ÖSYM adaylarına herhangi bir sınav merkezine gitmeden birçok işlemin elektronik ortamda yapılması imkanı sunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden; iletişim bilgisi, adres bilgisi, sınav giriş yerleri ve girilmek istenen sınavlara ilişkin başvurular gibi birçok işlemler yapılabiliyor. Herhangi bir sorun yaşanması halinde ya da sınav sonuçlarına itiraz etmek için ise ÖSYM dilekçesinde bulunası gereken Evrak Referans Numarası da bu sistem üzerinden alınabiliyor. Bunun için ilgili işlemin butonuna tıklayarak numara alım işlemi gerçekleştirilebiliyor. Sistem üzerinden yapılan en önemli işlemlerden birisi de her adayın sınava giderken mutlaka yanında bulundurması gereken 'Sınav giriş belgesi' çıktı alma işlemi. Adaylar girecekleri sınava ilişkin giriş belgesini 7 ila 15 gün kala sadece aday işlemleri sistemi üzerinden alabilmekte. ÖSYM adayların adreslerine basılı belge göndermediği için adayların belgeyi yazıcından çıktı olarak almaları ve sınava giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmiyor. Diğer yandan AİS üzerinden sınavlarda sorulan soruların yer aldığı soru kitapçığı ile girilen sınavda verilen cevapların bulunduğu cevap kağıdı da görülebiliyor. Her sınav sonrasında kurum bu bilgileri adaylara sadece ÖSYM AİS üzerinden sunuyor.