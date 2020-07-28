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İngiltere'de ilk kez bir evcil hayvanda koronavirüs görüldü

İNGİLTERE'DE bir kedide koronavirüs tespit edildi. Weybridge kasabasında yaşayan bir ailenin kedisine geçen hafta yapılan testin pozitif çıktığı ve bunun ülkede bir hayvanda görülen ilk koronavirüs vakası olduğu belirtiliyor.

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Veterinerlik Dairesi Başkanı Christian Middlemiss, hayvanın sahiplerine ya da diğer hayvanlara virüs bulaştırdığına dair bir işaret olmadığını söylerken, hükümet tarafından da kedide koronavirüs tespit edildiği doğrulandı.  Ayrıca, olayın yakından takip edileceği, evcil hayvan sahiplerine yönelik rehberlerin güncelleneceği ifade edildi.

Sahiplerinden geçti

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, 22 Temmuz günü yapılan test sonuçlarının ardından kedinin koronavirüse yakalandığı doğrulanırken, bu olayın İngiltere'de evcil hayvanda görülen ilk vaka olduğu belirtildi. Aynı zamanda hastalığın hayvana sahiplerinden geçtiği tahmin ediliyor. Evin üyelerinin daha önce koronavirüse yakalandıkları, hafif belirtiler gösteren kedinin birkaç gün içinde iyileştiği belirtiliyor.

Kanıt yok!

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Yvonne Doyle, "İlk kez bir kedinin Covid-19 testi pozitif çıkıyor. Ama hayvan sahiplerinin endişelenmesine gerek yok. Henüz evcil hayvanlardan insanlara hastalık geçtiğine dair bir kanıt bulunmuyor" dedi.

Uzmanlar, hayvanlarla temastan sonra ellerin mutlaka yıkanmasını öneriyor. Bugüne dek enfekte hayvanların sadece hafif belirtiler gösterdiği ve birkaç gün içinde iyileştiği görüldü.

İngiltere hükümeti, bu vakayı Dünya Sağlık Örgütü'nün Hayvan Sağlığı birimine bildirdi.

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