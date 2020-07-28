Taksim Camii'nin şerefesi göründü

Henüz yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nde gerçekleştirilen çalışmalar drone ile görüntülenirken, caminin şerefesi de görüldü.

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3 yıl önce yapımına başlanan Taksim Camii'nde çalışmalar sürdürülüyor.

17 Şubat 2017 yılında temelleri atılan cami, Şefik Birkiye ile Selim Dalaman mimarlığı imzasını taşıyor.

İnşaatın kabası bitti

Yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.

Minareler taşla kaplanacak

Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.