BIST 1.195
DOLAR 6,89
EURO 8,08
ALTIN 429,24
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Taksim Camii'nin şerefesi göründü

Henüz yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nde gerçekleştirilen çalışmalar drone ile görüntülenirken, caminin şerefesi de görüldü.

Abone ol

3 yıl önce yapımına başlanan Taksim Camii'nde çalışmalar sürdürülüyor.

17 Şubat 2017 yılında temelleri atılan cami, Şefik Birkiye ile Selim Dalaman mimarlığı imzasını taşıyor.

İnşaatın kabası bitti

Yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.

Minareler taşla kaplanacak 

Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Orhan Yıldız uyardı: İkinci pik kapıda bayram sıkıntılı geçecek
CHP'nin 'başörtülü atom karıncası' Sevgi Kılıç kimdir? Ne iş yapıyor
ABD, Dedeağaç'ta deniz ve hava üssü kurdu Lozan'a göre askersiz olması gerek
Piyasalarda olağanüstü hareketlilik! Dolar aniden yükseldi, euro ve altın zirve yaptı
İzmir’de başsavcı vekili Ömer Akıncı hayatını kaybetti
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz! Ne var ne yok götürdüler
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM AİS 2020 giriş şifresi nasıl alınır, şifremi unuttum ne yapabilirim?
Yarım gram altın yok satıyor 450 lirayı görecek!
Halk TV'ye ekran karartma cezası kesilmişti! Karar tebliğ edildi
Aydın'da kovaladığı adama 3 el ateş etti
Google'dan koronavirüs tedbiri! 2021 yazına kadar uzattı
4 yıllık taban puanları 2020 eşit ağırlık üniversite taban puanları
Yorumlar