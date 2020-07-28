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ABD Başkanı Trump'tan şiddet eylemlerine karışan protestoculara 'en az 10 yıl hapis' tehditi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki polis karşıtı gösterilerde federal binalara zarar verenlerin en az 10 yıl hapis cezası ile yargılanacağını belirterek, "Bunu yapmayın" ifadesini kullandı.

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Trump, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle federal binaların hedef alınmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. 

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde federal mahkeme binasının göstericiler tarafından ateşe verildiğine işaret eden Trump, "Portland'daki federal mahkeme binasına ya da herhangi bir eyaletimiz ve şehrimizdeki herhangi bir federal binaya vandallık yapan ya da zarar veren anarşistler, provokatörler ya da protestocular, son dönemde onayladığımız Heykeller ve Anıtlar Kanunu çerçevesinde yargılanacaktır." ifadesini kullandı. 

Söz konusu yasa çerçevesinde bu kişilerin en az 10 yıl hapis ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Trump, "Bunu yapmayın." mesajını verdi. 

ABD'deki polis karşıtı gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü 

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmiş ve göstericiler bazı büyük kentlerde şiddet eylemleri halini almıştı. 

Trump, gösterilerin iki aydır devam ettiği Portland'e federal güvenlik güçleri göndermiş, bu da büyük tepki çekmişti. 

Portland'deki mahkeme binasını 19 Temmuz'da ateşe vermeye çalışan göstericiler, 26 Temmuz akşamı da California'nın Oakland kentindeki bir federal mahkeme binasını ateşe vermiş, bir polis merkezini tahrip etmiş ve polislere havai fişek fırlatmıştı. 

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