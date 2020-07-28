Bakan müjdeyi verdi! Burs ve krediler yatmaya başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada burs ve kredi ödemelerinin erkene alındığı açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da yaptığı açıklamada burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.

Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, Sayın Cumhurbaşkanımız burs ve kredi ödemelerinin erkene alındığı müjdesini sizlerle paylaştı. Burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesi tamamlanmış olacak. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim." dedi.