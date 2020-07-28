Hilal Altınbilek Gurur Aydoğan ile yeni aşka yelken açtı Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Hilal Altınbilek, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile el ele görüntülendi.
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finaline doğru adı Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. Dizinin sezon arasında olmasını fırsat bilen Altınbilek, Çeşme'de soluğu aldı yanında ise merhum oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan vardı.
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Hilal Altınbilek, Çeşme’de Gurur Aydoğan’la görüntülendi. İkili önceki gün Dalyan’daki bir Beach’teydi. Arkadaşlarının da eşlik ettiği Altınbilek ve Aydoğan, denize birlikte girdi.
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Sıklıkla etrafta basın mensuplarının olup olmadığını kontrol eden ikili, Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, bir süre yüzdükten sonra Hürriyet'in haberine göre, denizden el ele çıktı.
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Sudan çıkarken mayosunu düzelten Altınbilek, duş almadan hızla plajın ücra noktasındaki şezlonguna döndü.
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