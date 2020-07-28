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Adana'da gölde bulunan cesedin kimliği dövmesinden belirlendi

Demirören Haber Ajansı
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ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan şahsın kimliği, kolundaki dövmeden belirlendi.

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Merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde 26 Temmuz günü, balık avlamaya gelenler gölde, su yüzeyinde erkek cesedi gördü.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kimlik tespiti için gönderildiği Adana Adli Tıp Kurumu morgunda Enes Şendur’a ait olduğu belirlendi.

Cezaevinden izinli çıkmış

Şendur’un ‘uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak’ suçundan girdiği Kürkçüler Cezaevi’nden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıktığı öğrenildi.
Öte yandan, Şendur’un, 23 Temmuz günü babası Emin Şendur’a (42) yüzmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı öne sürüldü.

Kayıp başvurusu yapılmıştı

Baba Şendur’un 27 Temmuz günü polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu sırada gölde bulunan cesedin gösterilmesi sonucu oğlu Enes Şendur’u kolundaki dövmeden tanıdığı belirtildi.

Ön otopsi raporuna göre boğulduğu belirlenen Enes Şendur’un cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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