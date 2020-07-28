Fatih Terim iki dünya yıldızını radarına aldı

Fatih Terim, David Silva ve Mario Götze'yi radarına aldı. İki dev yıldızın transferinde tek pürüz Younes Belhanda gibi görünüyor.

Abone ol

Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak.

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir değişim planlanırken gönderilmesi planlanan Younes Belhanda'nın yerine arayışlar da başladı.

Kariyeri boyunca üst düzey 10 numaralarla oynayan teknik direktör Fatih Terim'in gündeminde iki dünya yıldızı var. İki isme de Belhanda'nın gitmesi durumunda yıllık kazancı olan 4.5 milyon euro'nun teklif edilmesi prensip kararı olarak alındı.

Terim'in istediği ilk yıldız David Silva

Fatih Terim'in istediği iki yıldızın da kulüpleri ile sözleşmeleri sona erdi. Bunlardan ilki Manchester City'li David Silva.

Norwich karşısında son maçına çıkan David Silva, Manchester City'de güzel günler geçirdiğini belirterek, "10 yıldır Manchester City'deyim ve herkesle iyi ilişkilerim var. Onları seviyorum. Manchester'ın havasını bile özleyeceğim" dedi. David Silva ise Manchester City'de bu sezon 27 maçta oynadı. 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

İkinci yıldız Mario Götze

Götze yaşı nedeniyle (28) ön plana çıkarken gelirse 34 yaşındaki Silva'nın ise tecrübesi ile Galatasaray'a yararlı olabileceği belirtiliyor. Sözleşmesi sona eren Mario Götze, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.