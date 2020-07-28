Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yolları ayırdı. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırdık, arkadaşlarımız adaylar için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Çapa ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, "Fuat Hocamız ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz vardı. Yolları ekonomik nedenlerden ayırdık. Arkadaşlarımız yeni adaylar için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Şubat ayında Kasımpaşa'yla anlaşan Fuat Çapa, İstanbul ekibi ile 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgilik bir performans sergiledi.