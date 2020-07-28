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Kurban Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Geçiş ücreti tarifesi

Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyalar ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kurban Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretsiz mi olacak? Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Köprüsü için henüz yapılan herhangi bir açıklama yok.

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Kurban Bayramı süresinde otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Merak edilen Osmangazi Köprüsü oldu. Osmangazi Köprüsü'nden bayramda ücretsiz geçiş olacak mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi şöyle:

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