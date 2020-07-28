Atatürk'e hakaret iddiası! Cumhurbaşkanlığı'ndan çarpıcı açıklamalar

Ayasofya Camii açılışında Atatürk'e hakaret iddialarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Atatürk'e lanet okunmasını asla kabullenemeyiz. Ali Erbaş hocanın hutbesinde Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK canlı yayınında Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ama buradan 'Atatürk'e lanet okundu', 'Atatürk'e dil uzatıldı' sonucunu çıkarmak çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz." diye konuştu.

Sözcü Kalın, "Hilafet tartışması saltanat tartışması suni bir gündemdir. Türkiye’nin böyle bir gündemi yok." dedi.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Atatürk'e hakaret' iddiaları

Ayasofya’nın ibadete açılması yakın tarihimizde çok önemli bir milattır. Diyanet İşleri Başkanı vakfiyeden bahsetti orada. Bu bizim vakıf geleneğimizin kültürümüzün bir parçası. Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış birisi değil. Kişisel çıkarları için kullanmış birisi değil. Dönemin şartları içinde oranın müze olarak kullanılması için bir karar verilmiş. Ali Erbaş hocanın hutbesinde Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil. Dönemin şartları içinde müze olarak kullanılması için bir karar verilmiş. Tekrar camiye dönüştürülmesine ilişkin araya bir süre girmiş. Ama buradan 'Atatürk'e lanet okundu', 'Atatürk'e dil uzatıldı' sonucunu çıkarmak çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz.

Hele bunun üzerinden rejim tartışması başlatmak… Hilafet tartışması saltanat tartışması suni bir gündemdir.

"Atatürk’e dil uzatılmasına biz müsaade etmeyiz"

Türkiye’nin böyle bir gündemi yok. Rejim tartışması çıkarmak suni bir gündemdir. Ayasofya gibi güzel bir anı yaşadıktan sonra bir taraftan 'Atatürk'e dil uzatıldı' demek diğer tarafta 'hilafete giderim' demek bu başarıyı gölgelemek olur. Diyanet İşleri Başkanımızın hutbesinde söylediği şey bellidir. Orada Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değildir. Bu kadar güzel toplumsal bir coşku yaşanırken bunu gölgelemeye yönelik bir tarafta Atatürk’le ilgili diğer tarafta hilafetle ilgili tartışma suni bir gündemdir.

Güzel hayırlı bir iş yapıldı bizi birleştiren bir sembol olsun Ayasofya. Burası Müslümanlar için olduğu kadar diğer dinlerden ve inanmayanlar da ziyaret edebilecek. Alt kat ibadete açıldığı gibi üst katlar da müze gibi ziyaret edilebilecek. Atatürk’e dil uzatılmasına biz müsaade etmeyiz. Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti.

Hilafet tartışmaları

Ulus devlet düzenini hakim olduğu bir dönemde imparatorluk dönemi şartlarını empoze edemezsiniz. Hilafet tartışmasını başlatmak bizi asıl hedeflerimizden saptırmak anlamına gelir. Gereksiz kutuplaşmalara kapı aralamak anlamına gelir.

Caminin Hindu tapınağına çevrilmesi kararı

Oradan bir Hindu tapınağı olduğuna dair bir rivayet olmakla beraber orada arkeolojik bir veri yok. Orada tarihi bir tapınak yoktur sonradan icat edilmiş bir durum. Başka ülkelerde buna tevessül ederse bunun önünü alamayız.

Karar sonrası tepkiler

Benim gördüğüm tepkileri ilki başlık altında toplamak mümkün. Birincisi burası dünya mirası öyle kaldın ikincisi Müslüman olmayanlar nasıl ziyaret edecek. Bunların ikisinin de cevabını verdik.

Sosyal medya düzenlemesi

Sansür olarak algılayanlara saygı duyuyorum daha iyi izah etmemiz lazım. Sosyal medya kuruluşları ticari kuruluşlardır. Gerçek hayatta olduğu gibi bir hizmet sunuyorlar. Bu hizmeti sunarken karşılaşılan sorunlar karşısında bir muhatap olmak durumunda. Bir ticari ayağı var. Vergi ödemeleri gerekiyor. İkincisi de içerikle ilgili paylaşılan oradaki trafikle ilgili kişisel hakların korunmasıyla ilgili hukuki muhataplık olması gerekiyor.

Muhalefet eden arkadaşların en çok takıldıkları nokta “hakaretin kriteri ne olacak?”

Doğru bir soru doğru bir tartışma. Bunu tartışalım mesela. Sınırı nedir. Siyasetçi bir ünlü eleştiri konusu olabilir. Kendimizi onun yerine koyalım. Ne yapabilir bu kişi? Yapabileceği şu, o mecranın kendi aleyhine kullanılmasını önlemek. Düzenlemenin özü bu. Maalesef sosyal medya çok kirlendi. İnanın benim yüzüm kızarıyor bazı şeyleri görmemeye çalışıyorum. Bu seviyesizliği herhalde kimse savunmuyor.