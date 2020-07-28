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Amazon ormanlarında değil Üsküdar'da bulundu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Üsküdar'da 125 santim uzunluğunda iguana bulundu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 'Nat Geo Üsküdar!' başlığıyla Twitter hesabından o iguanayı paylaştı.

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Üsküdar Belediyesi ekipleri ihbar üzerine Altunizade'de apartmana girmeye çalışan İguana'yı file ile yakaladı. 125 santim uzunluğundaki İguana'yı yakalayan ekipler, Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Veteriner müdürlüğü ekipleri aldıkları İguana'yı Minik Dostlar Kliniği'ne getirerek sağlık taramasından geçirdi.

Sağlık taramasından geçen İguana koruma altına alınırken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Belediye Başkanı Türkmen konuyla ilgili açıklamada;

"Nat Geo Üsküdar!
Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :) Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İguana’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular. Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler" ifadelerini kullandı.

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