Aile Bakanı Selçuk talimat verdi! Suudi Arabistan'daki aile Türkiye'ye getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla zor günler geçiren Huyluoğlu ailesini yurda getirdi.

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Suudi Arabistan’a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında, Suudi Arabistan doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi.

2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin, mart ayında da 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede mahsur kalan aile, sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Başvurularının ardından gelecek müjdeli bir haberi bekleyen Huyluoğlu ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatının ardından Suudi Arabistan yetkilileriyle iletişime geçildi. Bakanlık, öncelikle Suudi Arabistan makamlarınca beşizlerin nüfus kayıt işlemlerini yaptı. Ardından Suudi Arabistan'daki Cidde Başkonsolosluğu'nda beşizlere kimlik çıkartıldı. Türkiye’ye dönmeleri için de tüm masrafları Bakanlık tarafından karşılanan Huyluoğlu ailesi, 6 çocuklarıyla dün Türk Hava Yolları'nın Medine'den kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Huyluoğlu ailesini, İstanbul Havalimanı'nda görevliler karşıladı. Görevliler işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen aileye bebeklerinin ihtiyaçları için yardımcı oldu. Anne Merve Özer Huyluoğlu havalimanın bebek bakım odasında bebeklerinin temizliğini yaparken, baba Hüseyin Huyluoğlu da ona yardım etti.

Havalimanı çalışanları da beşizlere ve Huyluoğlu ailesine yakın ilgi gösterdi. Açıklamanın ardından Huyluoğlu ailesi, THY uçağıyla Hatay'a gitmek üzere iç hatlar terminaline geçti.