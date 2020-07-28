Bahçelievler'de temizlik işçilerinden minik Beren’i mutlu eden sürpriz hediye

Temizlik işçileri, her gün minik Beren'in oturduğu sokaktan geçerken sevgi gösterileri ile karşılaşınca, küçük kıza bir hediye aldılar.

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İstanbul Bahçelievler’de yaşayan 2,5 yaşındaki Beren, kocaman kalbiyle görenleri sevgi ile dolduruyor.

Hürriyet Mahallesi Bahtiyar Sokakta ikamet eden Muazzez-Ayhan Erdem çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Beren, her gün belediye temizlik işçilerinin gelmesini dört gözle bekliyor.

Sürpriz hediye

Evlerinin önünden her geçtiklerinde kendilerine sevgi gösterisinde bulunan Beren'i unutmayan temizlik işçileri, Nihat Karaalp ve Selami Yılmaz bugün tekrar minik Beren’in bulunduğu sokaktan geçerken sürpriz yapıp oyuncak kamyon hediye etti.

"Bu biz bir hatıra olacak''

Minik Beren, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşarken annesi Muazzez Erden, “Artık bu bize bir hatıra olacak, Beren’i sevindiren işçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İşçilerden sevgi dolu sözler

Temizlik çalışanlarından Nihat Karaalp, “Beren bizi her gördüğünde el sallıyor, biz de onu seviyoruz. Beren’e küçük bir hediye aldık daha çok sevinsin. Biz de onu çok seviyoruz” dedi.

Selami Yılmaz ise, “Beren bizi her gördüğünde heyecandan uçacak gibi seviniyordu; onun için bizde ona küçük bir hediye aldık. Beren’le birlikte bütün çocukları seviyoruz” açıklamasını yaptı.