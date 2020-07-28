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Adıyaman'da valilik bahçesinde intihara kalkıştı kardeşleri sebep olmuş

İhlas Haber Ajansı
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ADIYAMAN'da Beyhan G., valilik binasında dolandırıldığını iddia ederek intihara kalkıştı. Çıkardığı bıçağı göğsüne dayayan kadın, kardeşleri tarafından 800 bin TL dolandırıldığını ve ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Polisin ikna çalışmasıyla kadın intihardan vazgeçerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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80 yaşlarındaki Beyhan G., üzerinde taşıdığı 15-20 santim uzunluğundaki bıçakla Adıyaman Valiliği bahçesine girdi. kardeşleri tarafından dolandırıldığını ve kardeşlerine 800 bin TL kaptırdığını iddia eden kadın paniğe sebep oldu.

Valilik bahçesinde bıçağı çıkaran kadın, bıçağı göğsüne dayayarak kendisini öldüreceğini söyledi. Durumu fark eden valilikte görevli polisler, kadının yanına giderek ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilen kadın elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu.

Ölüm tehditleri aldığını ve kardeşleri tarafından dolandırıldığını iddia eden kadın, polisler tarafından valilik binasına alınarak sakinleştirilemeye çalışıldı. Polis ekipleri daha sonra her ihtimale karşı olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Valilik binasında sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan kadın, hastaneye götürülmeyi kabul etmedi. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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