Amasya'da 200 yıllık tarihi yapıdaki su Hristiyanlar için öneme sahip
AMASYA'da 200 yıllık tarihi yapı içinde bulunan su Hristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Venk suyu olarak bilinen suya Hristiyanlar neden önem veriyor? İşte sebebi.
Gökmedrese Mahallesi'ndeki mezarlık içinde kalan 200 yıllık tarihi yapıda bulunan kaynak su, Hristiyan dünyasında kutsal kabul ediliyor. Çok sayıda Hristiyan sudan almak için, Gökmedrese Mahallesi'ne geliyor. Türkiye'de yaşayan ya da Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan gibi ülkelerden gelen Hristiyanlar, şişelere doldurup ülkelerine götürdükleri suyu, çocuklarının vaftiz törenlerinde kullanıyor.
Emekli Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Yüce, Venk Suyu'nun tarihi Köle Mezarlığı içinde gayrimüslim ve Müslüman mezarlığının orta kısmında yer aldığını belirterek "18'inci yüzyıldan bu yana günümüze kadar kullanılan bir yapı içindeki kutsal suyla gayrimüslimler burada çocuklarını vaftiz ederlermiş.Değişik zamanlarda Hristiyanlar buraya geliyorlar. Kutsal sudan alıp memleketlerine götürüyorlar, onlar için çok önemli bir yapı burası." diye konuştu.
"Çocuklarının vaftiz törenlerinde kullanıyorlar"
Yüce, sözlerine "Hristiyanlar için son derece önemli bir su. Ama bugüne kadar pek bilinmeyen bir yer. Halk arasında kutsal su, Venk Suyu olarak bilinir. Venk kaynak ve değerlendirilmiş kutsal bir alan anlamına geliyor. Yabancı ülkelerden gelen ve Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar buraya geliyor. Şişelerle buradan su alıp ülkelerine götürüyor. Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya’ya götürenler oluyor. Götürdükleri suları kendileri içiyorlar, çocuklarının vaftiz törenlerinde kullanıyorlar. Hristiyanlar için kutsal sayılıyor" diyerek devam etti.
Yüce, "Herkes burayı merak ediyor. Turizme kazandırılması gereken önemli yerlerden birisi. Karadeniz Bölgesi'nde buna benzer bir kutsal su alanı yok. Burası için bir çevre düzenlemesi yapılması gündemde. Burası taşınmaz kültür varlığı bölgesi. Suyun çoğaltılması ve kaynağının temiz tutulması için değerlendirmeler yapılacak" diye konuştu.