Amasya'da 200 yıllık tarihi yapıdaki su Hristiyanlar için öneme sahip

"Çocuklarının vaftiz törenlerinde kullanıyorlar"

Yüce, sözlerine "Hristiyanlar için son derece önemli bir su. Ama bugüne kadar pek bilinmeyen bir yer. Halk arasında kutsal su, Venk Suyu olarak bilinir. Venk kaynak ve değerlendirilmiş kutsal bir alan anlamına geliyor. Yabancı ülkelerden gelen ve Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar buraya geliyor. Şişelerle buradan su alıp ülkelerine götürüyor. Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya’ya götürenler oluyor. Götürdükleri suları kendileri içiyorlar, çocuklarının vaftiz törenlerinde kullanıyorlar. Hristiyanlar için kutsal sayılıyor" diyerek devam etti.