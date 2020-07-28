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Fenerbahçe Beko Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko yaptığı açıklamada; ABD'li pivot Malcolm Thomas ile yolların ayrıldığını duyurdu. Öte yandan Bayern Münih sosyal medya hesabından Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'da ayrılıklar devam ediyor. 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli ekipte forma giyen ABD'li pivot Malcolm Thomas ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko’nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

Bayern Münih kaptı: 1+1 yıllık sözleşme

Bayern Münih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrılan Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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