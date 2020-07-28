Demet Akalın dolar üzerinden dolandırıldı sosyal medyadan isyan etti
Demet Akalın, kredi kartı üzerinden dolandırıldığını sosyal medya hesabından isyan ederek duyurdu, takipçilerini uyarmadan da geçmedi.
Son zamanlarda yaptığı eleştiriler ile gündemden düşmeyen Demet Akalın, dolandırıcıların hedefi oldu. Akalın, Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair bir paylaşımda bulundu.
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Akalın, "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.
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Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.
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Demet Akalın'a takipçilerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajları geldi.
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