Dikkat! Sürekli göz ovalamak bu hastalığa yol açıyor

Gençlerin daha çok risk altında bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Koray Gümüş, Keratokonus hastalığının en önemli belirtisinin bulanık görme olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri gözlerini ovalayan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini vurgulayan Gümüş, ileri evrede görme şikayetlerinin yaşandığını söyledi.

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Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Koray Gümüş, keratokonusun, korneanın öne doğru sivrileşmesi ve incelmesiyle birlikte kişinin görme düzeyini bozan önemli bir göz hastalığı olduğunu ifade etti.

Keratokonus hastalığının en önemli belirtisinin düzensiz astigmatizmaya bağlı sürekli değişim gösteren bulanık görme olduğunu aktaran Gümüş, hastalığın özellikle ileri evrelerinde görme düzeyi ve kalitesinin oldukça düştüğüne dikkati çekti.

"Sürekli göz ovalayan ve..."

Prof. Dr. Gümüş, "Çocukluğundan beri alerjisi olan, bu nedenle sürekli gözünü ovalayan ve bulanık görme şikayeti olan kişilerin acilen göz doktoruna gitmesi gerekir. Göz muayenesini düzenli yaptıran ve gözlük numarası her defasında değişen hastalarda da mutlaka keratokonustan şüphelenilmeli ve ileri tetkikler yapılmalı." uyarısında bulundu.

Keratokonus hastalığının nedeninin tam olarak ortaya konulamadığına işaret eden Gümüş, araştırmalar ve deneyimlerin, ailesinde daha önceden keratokonus tanısı konmuş kişilerin en önemli risk grubunu oluşturduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Hastalığın ilerleme riski özellikle 10'lu ve 20'li yaşlarda çok yüksek"

Özellikle çocukluk döneminde gözün sıkça ovalandığı alerjik göz hastalıklarının varlığından şüphelenilmesi gerektiğini, keratokonus hastalarının büyük bir kısmında alerjik konjonktivit ve gözü ovalama hikayesi bulunduğunun görüldüğünü belirten Gümüş, şu bilgileri verdi:

"10-20 yaş aralığında, gözlük numarası sürekli yükselen, sık sık gözlük değiştiren ve alerjik konjonktivit geçmişi olan kişilerde, keratokonustan şüphe duyulması gerekiyor. Ancak bu tip olgularda, kesin tanı koyabilmek için mutlaka kornea topografisinin çekilmesi önem taşıyor. Keratokonus hastalığının ilerleme riski özellikle 10'lu ve 20'li yaşlarda çok yüksek. Dolayısıyla genç yaş, ilerleme için önemli bir risk faktörüdür. Diğer önemli bir risk faktörü de gözü ovalamaktır. Gözü ovalamanın, bu hastalığın başlamasında tetik rolü yapabileceğini veya hastalığın ilerlemesini arttırabileceğini söylemek mümkün. Hastalık ilerledikçe hem korneada sivrileşme artıyor hem de korneanın kalınlığı azalıyor. Bütün bu değişim de hastalarda daha da bulanık ve kalitesiz görme şikayetlerine neden oluyor."