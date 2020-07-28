Konya'da 870 yıllık anıt ağaçlara yapılan saygısızlığa bak! Aşk sözlerinin esiri oldu

"Ağaçların üzerindeki yazılar koruma altına alınmadan önce de yazılmıştı, şimdi de yazılan oldu. Takibi olmayınca üzerine yazı da yazıyorlar, yanında mangal da yakıyorlar. Ben de bir keresinde orada ateş yakan bir kişiyi bu ağacın anıt ağaç olduğunu, ateşi biraz daha ileride yakması gerektiği yönünde uyarmıştım."