DSÖ’den flaş koronavirüs açıklaması: Çok büyük dalga alçalıp yükseliyor

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevsimlerin Covid-19'un bulaşmasında bir etkisi olmadığını söyleyen Harris "İnsanların toplanması etkiliyor. Küresel olarak salgında halen birinci dalgadayız. Bu çok büyük bir dalga ve alçalıp yükseliyor" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün Sözcüsü Margaret Harris, düzenlediği sanal basın toplantısında korona salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce sık sık gündeme gelen, “Soğuk havalar gelince corona virüsü salgını tekrar artacak” iddiası ile ilgili konuşan Harris, “İnsanlar halen mevsimler ve hava durumunun Covid-19’un yayılmasıyla ilgisi olduğunu düşünüyor corona virüsü, influenza gibi mevsimsel değişikliklerdeki gibi hareket etmiyor. Şunu iyice anlamamız gerekiyor, bu yeni bir virüs ve diğerlerinden farklı davranıyor” dedi.

"İkinci ve üçüncü dalga tanımları yapmamak gerek..."

Sözcü'de yer alan habere göre Harris sözlerine, “Corona virüsü ile ilgili ikinci dalga, üçüncü dalga gibi tanımlar yapmamak gerek. Bu çok büyük bir dalga. Yükseldiği ve düştüğü zamanlar olacak. Yapabileceğimiz en iyi şey onu düz hale getirmek ve etkisini yere sermek” diyerek devam etti.