BIST 1.188
DOLAR 6,94
EURO 8,14
ALTIN 429,72
HABER /  DÜNYA
ADV Üsküdar ile Güzel Günler gelecek
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

DSÖ’den flaş koronavirüs açıklaması: Çok büyük dalga alçalıp yükseliyor

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevsimlerin Covid-19'un bulaşmasında bir etkisi olmadığını söyleyen Harris "İnsanların toplanması etkiliyor. Küresel olarak salgında halen birinci dalgadayız. Bu çok büyük bir dalga ve alçalıp yükseliyor" dedi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sözcüsü Margaret Harris, düzenlediği sanal basın toplantısında korona salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce sık sık gündeme gelen, “Soğuk havalar gelince corona virüsü salgını tekrar artacak” iddiası ile ilgili konuşan Harris, “İnsanlar halen mevsimler ve hava durumunun Covid-19’un yayılmasıyla ilgisi olduğunu düşünüyor corona virüsü, influenza gibi mevsimsel değişikliklerdeki gibi hareket etmiyor. Şunu iyice anlamamız gerekiyor, bu yeni bir virüs ve diğerlerinden farklı davranıyor” dedi.

"İkinci ve üçüncü dalga tanımları yapmamak gerek..."

Sözcü'de yer alan habere göre Harris sözlerine, “Corona virüsü ile ilgili ikinci dalga, üçüncü dalga gibi tanımlar yapmamak gerek. Bu çok büyük bir dalga. Yükseldiği ve düştüğü zamanlar olacak. Yapabileceğimiz en iyi şey onu düz hale getirmek ve etkisini yere sermek” diyerek devam etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı uyarısı: Rica ediyorum dikkat edin
Türkiye'den Osman Kavala çağrısı yapan ABD'ye tepki
Atatürk'e hakaret iddiası! Cumhurbaşkanlığı'ndan çarpıcı açıklamalar
Meral Akşener'den sert açıklamalar! Atatürk tartışmalarına hararetli girdi
Yarım gram altın yok satıyor 450 lirayı görecek
Türkiye birincisi öğrencisine lüks otomobilini hediye etti
ÖNCEKİ HABERLER
Lucescu istifa kararından vazgeçti
Bursa'da suç makinesini minik detay yakalattı
Maltepe Belediyesi'nde aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiası
Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları 4 yıllık bölümler hangisi
İHH’dan 184 bin yetime bayramlık
2020 Kurban bayramında Arefe günü tatil mi?
Yorumlar