BIST 1.188
DOLAR 6,94
EURO 8,14
ALTIN 429,72
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı uyarısı: Rica ediyorum dikkat edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Koronavirüse bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum'' dedi.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Erdoğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. İnsanlığın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir.  Aynı zamanda kurbanla beraber fakir fukara, dar gelirli, yoksul kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir.

''Şu beladan kurtulalım''
Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik maske mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.

''Bu da bizim için ayrı bir müjde''
Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.''

Şehitler için başsağlığı mesajı
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Osman Kavala çağrısı yapan ABD'ye tepki
Atatürk'e hakaret iddiası! Cumhurbaşkanlığı'ndan çarpıcı açıklamalar
Meral Akşener'den sert açıklamalar! Atatürk tartışmalarına hararetli girdi
Yarım gram altın yok satıyor 450 lirayı görecek
Türkiye birincisi öğrencisine lüks otomobilini hediye etti
AK Partili Çamlı'dan kadın-erkek eşitliği yorumu: Erkek şiddet görmüyor mu yani?
ÖNCEKİ HABERLER
Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları 4 yıllık bölümler hangisi
İHH’dan 184 bin yetime bayramlık
Fenerbahçe Beko Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı
AİS ÖSYM şifresi yenileme nasıl yapılır AİS yeni şifre alma ekranı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Caner Erkin çalımı
2 yıllık sözel bölümler 2020 hangisi üniversite taban yeni puanları
Yorumlar