Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı uyarısı: Rica ediyorum dikkat edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Koronavirüse bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum'' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Erdoğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. İnsanlığın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda kurbanla beraber fakir fukara, dar gelirli, yoksul kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir.

''Şu beladan kurtulalım''

Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik maske mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.

''Bu da bizim için ayrı bir müjde''

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.''

Şehitler için başsağlığı mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.