Taksim Camii inşaatında son durum... Şerefesi göründü

Temeli 17 Şubat 2017`de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim camisinin yapımı devam ediyor. Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Yıl sonunda ibadete açılması beklenen cami havadan drone ile görüntülendi. İşte inşaatın son durumunu gösteren fotoğraflar...