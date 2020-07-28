Taksim Camii inşaatında son durum... Şerefesi göründü
Açılışı için geri sayıma geçilen Taksim Camii drone ile görüntülendi. Öte yandan yapım çalışmaları hızla devam eden Taksim Camii`nin şerefesi göründü.
Temeli 17 Şubat 2017`de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim camisinin yapımı devam ediyor. Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Yıl sonunda ibadete açılması beklenen cami havadan drone ile görüntülendi. İşte inşaatın son durumunu gösteren fotoğraflar...
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Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.
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Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.
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Çalışmalar kapsamında Taksim Camii`nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı.
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