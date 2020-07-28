BIST 1.188
DOLAR 6,94
EURO 8,14
ALTIN 429,72
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Bursa'da suç makinesini minik detay yakalattı

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da 51 benzer suçtan kaydı bulunan kapkaççı, elindeki yara bandından yakalandı. Şüphelinin elindeki yara bandıyla markete gittiği, incelenen 60 ila 80 güvenlik kamerasından tespit edildi. O bölgeden yola çıkan polis, adresini belirlediği zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da kamerası olmayan mahallelerde yabancı uyruklu kadınları hedef seçerek cep telefonlarını çalan kapkaççı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Gökhan U. isimli şüpheli Şükraniye, Zümrütevler ve Sıracevizler mahallelerinde yabancı uyruklu Fatime O., Saja B. ve Melek Ş. adlı kadınların yanına giderek cep telefonuyla birisini arama bahanesiyle telefonları alarak kaçtı. Yüzünde maske bulunan ve güvenlik kameralarının az olduğu mahalleleri seçen Gökhan U.’yu arama çalışmaları film sahneleri aratmadı.

Yara bantlı eliyle alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı

Benzer suçlardan 51 kaybı bulunan şüphelinin bir markette alışveriş yaptığı sırada parmağındaki yara bandını fark eden polisler o bölgede yaşayan şüpheliler üzerinde araştırmasını derinleştirdi. Bir haftada 60 ila 80 güvenlik kamerası inceleyen polisler şüphelinin Samanlı Mahallesi’nde oturduğu tespit etti.

Şüpheli Gökhan U. evinin yakınlarında polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin marketten yara bantlı eliyle alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Gökhan U., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Demet Akalın dolar üzerinden dolandırıldı sosyal medyadan isyan etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı uyarısı: Rica ediyorum dikkat edin
Türkiye'den Osman Kavala çağrısı yapan ABD'ye tepki
Atatürk'e hakaret iddiası! Cumhurbaşkanlığı'ndan çarpıcı açıklamalar
Meral Akşener'den sert açıklamalar! Atatürk tartışmalarına hararetli girdi
Yarım gram altın yok satıyor 450 lirayı görecek
Türkiye birincisi öğrencisine lüks otomobilini hediye etti
ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe Belediyesi'nde aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiası
Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları 4 yıllık bölümler hangisi
İHH’dan 184 bin yetime bayramlık
Fenerbahçe Beko Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı
AİS ÖSYM şifresi yenileme nasıl yapılır AİS yeni şifre alma ekranı
160 puan alan tercih yapabilir mi özel üniversite baraj puanları 2020
Yorumlar