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Beşiktaş transferde gözünü eski yıldızına çevirdi

İhlas Haber Ajansı
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Siyah-beyazlılar, eski yıldızı Marcelo'yu takıma dahil etme arayışına girdi. Vida'nın elden çıkarılmasını bekleyen yönetim, Alanyaspor'dan Cisse ve Lyon forması giyen Marcelo Guedes'i takıma katmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Diaby için de eve dönüş kesinleşti.

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Takımın maliyetini de düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk olarak yıllık 3.4 milyon Euro alan Vida'yı elden çıkarmayı hedefliyor. Öncelikle savunma ve forvet transferini noktalamanın hesaplarını yapan Beşiktaşlı idareciler, Alanyaspor'dan N'Sakala'yla anlaşmaya vardı. Kartal'ın bir diğer hedefi ise, Lyon forması giyen eski yıldızı Marcelo Guedes.

Fransız ekibinde zaman zaman taraftarlarla tartışan ve Lyon'da mutsuz olduğunu açıklayan Marcelo, Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor. Vida'nın satılması halinde Beşiktaş ilk olarak Marcelo'yu kadrosuna katacak.

Forvette ilk hedef Cisse

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu bölgeye 2 transfer birden yapmak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Cisse'yle görüşen ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaşlı idareciler, yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından golcü futbolcuyla tekrar bir araya gelmeyi planlıyor.

Diaby veto yedi

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen futbolculardan Elneny, Arsenal'e geri dönerken, bu futbolcuyla ilgili olarak, İngiliz ekibinin kapısı tekrar çalınacak. Kiralık olarak oynayan bir diğer futbolcu Diaby de Sporting Lizbon'a dönerken, bu oyuncunun geri dönme ihtimali kalmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'Daha iyisi bulunur' dediği Diaby için herhangi bir teklif yapılmayacak. Önümüzdeki sezon ilk 11'deki yabancı sayısının 8'e düşeceğini de göz önünde bulunduran yönetim, transferdeki tercihlerini bu doğrultuda yapacak.

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