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ATV Haber Koordinatörü Murat Gener koronavirüse yakalandı! Personeli karantinada

atv'nin haber koordinatörü Murat Gener, koronavirüse yakalandı. Gener'le toplantılara katılan personel evlerinde karantinayla alınırken, Gener, Ayasofya'daki açılışa katıldığı iddialarına ateş püskürdü.

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atv Haber Koordinatörü Murat Gener’in Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Korona teşhisi konulmasının ardından Murat Gener’le birlikte toplantıya giren editörler ve bir kısım personel kendilerini evde karantinaya aldı.

Bazı internet sitelerinde Gener'in Cuma günü yapılan Ayasofya'nın açılış törenine katıldığı iddiası yer aldı. Ancak Gener, sosyal medya hesabından bu iddiaları sert bir dille yalanladı. 

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